На розничном рынке тонометров в 1–3 квартале наблюдается рост

В 1–3 кв. 2024 г. на розничном рынке России было реализовано порядка 4,88 млн. шт. тонометров на сумму 9,56 млрд. руб., сообщает RNC Pharma. За год продажи выросли на 11% в денежном выражении и на 14% в натуральных единицах. Средняя цена на все типы тонометров за год снизилась примерно на 2%. Сокращается только стоимость автоматических приборов — по сравнению с девятью месяцами 2023 г. «автоматы» стали дешевле примерно на 4% и составила чуть более 2 тыс. руб. Средняя цена на полуавтоматические приборы в среднем такая же (2 тыс. руб.), за год ценник на эту категорию вырос на 3,5%. Стоимость механических тонометров по сравнению с январем-сентябрем прошлого года практически не изменилась (1,1 тыс. руб).

Снижение средней рыночной цены преимущественно происходит из-за расширения ассортимента небрендированной продукции. Стоимость таких аппаратов в отчетный период не превышала 750 руб. за один прибор. Доля этой категории на рынке в первые девять месяцев достигла 26,6% в натуральном выражении против 18,8% в аналогичный период прошлого года. Стоимостные объёмы продаж небрендированных тонометров растут меньшими темпами — 10,2% и 8,3% год назад.

Общий натуральный объём продаж тонометров в e-com канале по итогам 1–3 кв. 2024 г. вырос на 52%, рост в деньгах составлял +43%. Прирост интернет-продаж в отчётном периоде обеспечили не только небрендированная продукция, но и бренды японских компаний «Омрон» и «Эй Энд Ди» — рублёвая динамика 45% и 64% соответственно.

Натуральное потребление тонометров в офлайн сократилось на 5,3%, денежный объём стагнировал (+1,7%). В традиционной рознице покупатели чаще приобретают брендированную продукцию, но объёмы продаж лидеров здесь за год сокращались: «Омрон» теряет 10,6%, а «Эй Энд Ди» 2,4% в упаковках.

Более половины стоимостных продаж (57%) на розничном рынке тонометров в России в январе-сентябре 2024 г. практически поровну делили «Эй Энд Ди» (доля 28,9%) и «Омрон» (доля 28,4%). Третью позицию в ритейле занимала «Би.Велл» с долей 15,6% (руб.). Первые две компании демонстрировали увеличение продаж в среднем на 9% каждая, спрос на продукцию «Би.Велл» сократился на 0,8% в рублях. В ТОР-10 максимальной динамикой характеризовалась «Джиангсу Юю Медикал», продажи бренда Армед увеличились на 65,3% в натуральных единицах и на 78,4% в рублёвом эквиваленте. Второй результат демонстрирует «Литл Доктор» — относительно 1–3 кв. 2023 г. продажи увеличились на 36,6% в рублях и на 29,3% в штуках.

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