«ПРОМОМЕД» и Российское общество клинической онкологии объединят усилия по борьбе с онкологией

В рамках XXVIII Российского онкологического конгресса, который состоялся в Москве 12–14 ноября, ГК «Промомед» и Российское общество клинической онкологии (RUSSСO) подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве. В этом году конгресс впервые прошел при комплексной поддержке ГК «Промомед». Под председательством С. А. Тюляндина, доктора медицинских наук, профессора, основателя RUSSCO, в Москве собрались ведущие онкологи и фармацевты из России и зарубежных стран.

Подписанный меморандум подразумевает комплексное взаимодействие в области развития фармацевтической промышленности и медицины. Усилия сторон будут направлены на борьбу, профилактику, диагностику и лечение онкозаболеваний.

«Сегодня российская фармацевтическая отрасль направляет максимальные усилия на формирование технологического суверенитета и укрепление здоровья россиян. По данным Минздрава, в настоящий момент онкозаболеваниями страдают более 4 миллионов граждан, а ежегодный прирост составляет 600 тысяч больных. Мировая практика насчитывает бесчисленное множество инновационных режимов терапии злокачественных новообразований (ЗНО). В полном объеме их невозможно внедрить: этого не выдержит ни одна национальная система здравоохранения в мире. Поэтому мы должны направить усилия на создание и использование собственных технологий в разработке препаратов для терапии ЗНО. Без этого мы не сможем достигнуть лекарственного суверенитета. В этом ключе взаимодействие разработчиков лекарственных средств и медицинского сообщества, ученых и производителей имеет стратегическое значение. Синергетический эффект от такого сотрудничества позволит найти новые пути решения в области разработки инструментов лечения, терапии, диагностики, профилактики онкологических заболеваний», — отметил Илья Бардин-Денисов, генеральный директор ООО «ПРОМОМЕД ДМ».

RUSSCO и ГК «Промомед» договорились объединить усилия в области научных и клинических исследований, повышения профессионализма специалистов, разработки и внедрения инновационных препаратов.

«Мы рассчитываем, что сотрудничество профессионального сообщества и разработчика будет способствовать скорейшему выводу на рынок новых лекарственных препаратов, которые необходимы для лечения онкологических пациентов. Препараты смогут не только найти свое место, но и как можно быстрее пройти через процесс имплементации в реальной клинической практике. Мы предполагаем, что это сотрудничество принесет положительные результаты всем сторонам: пациентам, профессиональному сообществу, разработчикам и производителям», — подчеркнул Сергей Тюляндин, заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник отделения противоопухолевой лекарственной терапии № 2 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, член правления RUSSCO.

ГК «Промомед» предлагает онкологическому сообществу собственный опыт, который может лечь в основу научно-образовательных программ, практических рекомендаций и методических материалов. Сотрудничество предполагает комплексную поддержку в разработке и реализации стратегий ранней диагностики и профилактики онкологических заболеваний.

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