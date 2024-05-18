Компания AbbVie присматривается к лекарствам-психоделикам

Фармгигант AbbVie объединяет усилия с американской компанией Gilgamesh Pharmaceuticals в области разработки лекарств для борьбы с психическими заболеваниями. В рамках сотрудничества AbbVie выплатит Gilgamesh $65 млн авансом. Также по данной сделке зарезервировано еще $1,95 млрд, которые пойдут на опционы и роялти.

Одно из направлений основанной в 2019 году Gilgamesh, о котором сообщается на ее сайте, – создание «нейропластогенов» (neuroplastogen) – соединений, которые вызывают быструю и длительную «нейропластичность мозга» без побочных эффектов, присущих психоактивным веществам. Кроме того, компания заявляет о работе над «аналогом ибогаина» (психоделик), который мог бы в том числе избавлять пациентов от опиоидной зависимости.

«Люди, страдающие психическими расстройствами, по-прежнему испытывают значительные неудовлетворенные потребности, и мы знаем, что для внедрения инноваций в этой области нам необходимо использовать новые технологии и подходы», – прокомментировал сделку старший вице-президент AbbVie Джонатон Седжвик.

Количество экспериментов, связанных с разработкой лекарств на основе психоделиков, растет по мере увеличения инвестиций в эту область. Тем не менее она все еще пребывает в зачаточном состоянии. Главной проблемой стагнации могут быть нежелательные психоактивные побочные эффекты, такие как галлюцинации, сообщают в AbbVie.

В настоящее время Gilgamesh располагает двумя активами, находящимися в разработке, которые исследуются в качестве терапии лечения большого депрессивного расстройства. Сейчас в этой нише в основном доминирует диссоциативный препарат Spravato (эскетамин, назальный спрей на основе молекулы кетамина) компании Johnson & Johnson, который был одобрен в 2019 году для борьбы с депрессией. По данным центра фармацевтической аналитики GlobalData, в прошлом году продажи препарата составили $700 млн, а в 2029 году, как ожидается, они вырастут до $2 млрд.

gxpnews