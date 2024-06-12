Индийская фармкомпания планирует построить завод по выпуску лекарств в Краснодарском крае

Индийская фармацевтическая компания «Candila Pharmaceuticals Limited» планирует возвести завод по выпуску лекарств в Краснодарском крае. Планы строительства предприятия ее представители обсудили с главой региона Вениамином Кондратьевым на полях ПМЭФ-2024.

“Выходим на новый уровень отношений между Краснодарским краем и Индией. Ваши фармацевтические компании — мировые лидеры. Производство лекарств выходит на первый план с точки зрения сбережения здоровья и безопасности человека”, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В трехлетний проект инвестор намерен вложить 9 млрд рублей. Завод дополнительно создаст в регионе 1,2 тысячи рабочих мест.

По информации ТАСС – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «Candila Pharmaceuticals Limited», договорились о совместных инвестициях в проект создания инновационного фармацевтического комплекса и завода инъекционных препаратов на территории России.

Подписание соответствующего соглашения состоялось на полях 27-го Петербургского международного экономического форума. Объем необходимых инвестиций для реализации проекта на первом этапе оценивается в 10 млрд рублей. РФПИ в рамках подписанного соглашения проинвестирует до 1,5 млрд рублей.

Предполагаемая мощность фармацевтического комплекса превысит 1 млрд единиц лекарственных средств (включая препараты для лечения болезней сердечно-сосудистой системы, гастроэнтерологии и диабета) и около 1,5 тыс. тонн активных фармацевтических ингредиентов в год с возможностью расширения объемов производства в дальнейшем. Запуск предприятия ожидается в 2027 году.

В настоящее время Cadila поставляет ряд наименований лекарств на российский рынок, благодаря соглашению с РФПИ по строительству комплекса в РФ компания сможет локализовать выпуск фармпрепаратов. При этом часть планируемых к производству наименований позволит заместить импорт. Некоторые из лекарств, запланированных к выпуску на новом предприятии, ранее в России не производились.

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