СМИ: около 5% образцов индийских сиропов от кашля из 7000 проверенных имели опасные токсины

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии выпустило доклад о результатах анализа сиропов от кашля – всего было взято и изучено свыше 7000 образцов. Из них 335 оказались с примесями опасных для здоровья веществ – диэтиленгликоля и этиленгликоля. Они признаны не соответствующими стандарту качества, сообщает газета The Economic Times.

Исследования проводились Центральной организацией по контролю за стандартами на лекарственные средства. Напомним: индийские власти обязали государственные лаборатории проверять образцы сиропов от кашля производства местных компаний, предназначенных для экспорта. Мера продиктована массовыми смертельными отравлениями среди потребителей-детей, которые произошли в нескольких странах в 2022 году – Гамбии, Узбекистане, Камеруне.

Как поясняли в Министерстве здравоохранения Индии, проверки 162 заводов по производству лекарств, проведенные с декабря 2022 года, выявили «отсутствие тестирования поступающего сырья». Менее четверти из 8500 малых лекарственных заводов Индии отвечают международным стандартам производства лекарств, установленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В начале 2024 года в Узбекистане осудили экс-чиновника Сардора Кариева, который был ответственен за то, что распорядился отменить проверку производителя лекарств, поставляемых индийской Marion Biotech. В их числе были сиропы Doc-1 Max, которые и привели к острому отравлению десятков детей.

Кариев с решением суда не согласен. «Этого не было, и я не давал такого поручения», – говорил он в ходе одного из заседаний. Он считает, что его подставили.

gxpnews