СМИ сообщили о смене собственника единственного производителя мелованного картона Комиссия по формированию лекарственных перечней рассмотрит одобренные препараты повторно » Новый руководитель «Уралбиофарма» Серебренников сообщил о проблемах на предприятии Депутат заксобрания Свердловской области Александр Серебренников подтвердил «ФВ» свое назначение руководителем «Уралбиофарма». Росимущество поставило перед ним задачу по сохранению профиля предприятия и подготовке к приватизации в 2026 году. Бывший владелец аптечной сети «Радуга», депутат заксобрания Свердловской области Александр Серебренников сообщил «ФВ», что был назначен руководителем фармпредприятия АО «Уралбиофарм» в июле. Ранее в пресс-службе Росимущества не подтвердили передачу контроля над «Уралбиофармом» Серебренникову. Однако источник «ФВ» на фармрынке утверждал, что недавно назначенный гендиректор предприятия Михаил Мальцев передал Серебренникову управление компанией по доверенности. «С целью наведения порядка на предприятии Министерство промышленности и науки Свердловской области рекомендовало заменить руководителя «Уралбиофарма» и назначить нового — А.В. Серебренникова, депутата Законодательного Собрания Свердловской области, опытного участника фармацевтического рынка», — говорится в сообщении депутата. По итогам первого месяца работы Серебренников провел аудит текущего состояния предприятия. В результате были выявлены проблемы, «носящие критический и системный характер: высокий износ оборудования и объектов недвижимости, экономически неэффективное использование кадров, неурегулированные отношения с арендаторами». Отмечается, что Росимущество поставило перед новым руководителем задачи по сохранению профиля предприятия: производству лекарств, в том числе входящих в перечень важнейших и жизненно необходимых. Также необходимо сохранить рабочие места, оздоровить деятельность предприятия и подготовить его к приватизации в 2026 году. В июле новое антикризисное руководство фармкомпании провело ряд мероприятий. Так, по предварительному прогнозу, высока вероятность успешной пролонгации сертификата качества GMP, срок действия которого истекает в 2024 году. По итогам аудита состояния материально-технической базы предприятия было выявлено, что часть объектов недвижимости и помещений находится в критическом состоянии, требующем ремонта. Анализ эффективности использования производственных площадей выявил многолетние убытки в работе оптово-розничного аптечного склада, а само помещение оказалось в критическом состоянии. Была начата работа со сторонними арендаторами складов предприятия, допускающими задолженность по аренде. Также разрабатывается план по расконсервированию одной из производственных площадок, при введении в строй которой мощность предприятия повысится. Результаты кадрового анализа на предприятии показали, что годами часть сотрудников были трудоустроены и получали зарплату, но эти работники трудились на сторонние организации, поэтому планируется ряд сокращений. Новое руководство начало процесс по взысканию дебиторской задолженности с компаний, аффилированных с предыдущим руководителем предприятия, через суд. По итогам аудита было выявлено неэффективное использование средств «Уралбиофарма». В июне этого года накануне своего увольнения бывший руководитель предприятия, бизнесмен Гайсин, который находится сейчас под домашним арестом, выписал себе премию в размере 20,4 млн руб., что «является существенной суммой для предприятия», говорится в сообщении. В связи с этим фармпредприятие дополнительно понесло незапланированные расходы — НДФЛ на сумму 7 млн руб. С 2019 года «Уралбиофарм» принадлежал предпринимателю Гайсину. В 2023 году предприятие было национализировано по решению суда, который изъял в пользу государства акции завода стоимостью 3 млрд руб. Согласно решению Генпрокуратуры, с 1995 по 1999 год бизнесмен во время работы депутатом Госдумы занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. В результате он стал бенефициаром компании с долей в 99,995%. Депутат подал апелляционную жалобу на решение суда, но успеха не добился. Владение акциями перешло к Росимуществу, которое планирует приватизировать предприятие к 2026 году. Серебренников уточнил «ФВ», что акции «Уралбиофарма» перешли в собственность государства в феврале 2024 года по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга. В июне 2024 года директором завода был назначен Мальцев. По данным СПАРК, он в том числе возглавляет компанию «Вагран» — один из активов Гайсина, который по иску Генпрокуратуры перешел в собственность государства. Согласно перечню работодателей по категориям риска на 2025 год, составленному Рострудом, «Уралбиофарм» относится к предприятиям с умеренной категорией риска. По данным СПАРК, завод в 2023 году по сравнению с 2022-м нарастил чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза, до 176 млн руб., выручку — на 33,8%, до 1,7 млрд руб. ОАО «Уралбиофарм» — завод в Екатеринбурге. В 1930 году предприятие начало выпускать продукцию. Специализируется на выпуске лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Генеральный директор с 2010 года — Малик Гайсин, с июня 2024-го — Михаил Мальцев, с июля — Александр Серебренников (по доверенности).

Фото: пресс-служба «Единой России» в Свердловской области Екатерина Ракитина

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