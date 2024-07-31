СМИ сообщили о смене собственника единственного производителя мелованного картона

Камский целлюлозно-бумажный комбинат выкупит крупнейший производитель фанеры «Свеза», пишет «Коммерсантъ». Переговоры о сделке идут к завершению. Компания заплатит в три раза больше, чем совладелец фармацевтического холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин, купивший предприятие полтора года назад.

ООО «Кама», управляющее активами Камского целлюлозно-бумажного комбината, сменит собственников, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, новым владельцем актива должен стать крупнейший мировой производитель фанеры «Свеза».

Сделку планировали закрыть к середине лета, однако переговоры затянулись и сроки сдвинулись на начало августа. Эксперты считают, что вхождение «Камы» в портфель «Свезы» позволит компании перерабатывать невостребованные сейчас виды древесины.

В марте 2022 года после введения санкций сразу несколько европейских поставщиков картона отказались от работы в России, и на рынке начался дефицит. Фармпроизводители сообщали о проблемах с упаковкой, так как картон для упаковки лекарств и чернила для нанесения маркировки в основном поставлялись из-за рубежа. На картоне отечественного производства маркировка расплывалась, а производителям требовалось время, чтобы наладить работу с отечественными материалами.