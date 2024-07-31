Компания “Петровакс” откроет современное биотехнологическое производство в следующем году

Компания «Петровакс» вышла на завершающий этап реализации инвестиционного проекта по запуску нового биотехнологического производства и планирует открыть предприятие уже в следующем году, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Проект реализуется на территории подмосковного городского округа Подольск, где у компании «Петровакс» с 2008 года работает фармацевтический производственный комплекс.

«В рамках соглашения о партнерстве и инвестиционной программы с Правительством Московской области мы начали строить новое биотехнологическое производство, которое позволит расширить наш портфель. Оно будет работать по полному циклу, от синтеза субстанций до производства генно-инженерных современных препаратов. В настоящий момент полностью завершена внешняя отделка здания, подведен энергомост, готовы инженерные среды. Планируем открыть новое производство в 2025 году», – сообщила директор производственного комплекса «Петровакс» Лариса Духина.

Сегодня комплекс «Петровакс» включает четыре производственные линии, на которых выпускаются лекарственные средства и вакцины в форме преднаполненных шприцев, ампул, флаконов, таблеток, суппозиториев. Общие мощности позволяют производить более 160 млн доз препаратов в год.

«В создание современного биотехнологического производства «Петровакс» инвестирует 2 млрд рублей. За счет нового производства компания дополнительно создаст 70 рабочих мест, при этом уже сегодня на предприятии работает порядка 400 сотрудников», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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