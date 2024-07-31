Мировые фармкомпании в 2023 году сократили выплаты российским врачам

Зарубежные фармкомпании уменьшили выплаты российским врачам в 2023 году. Как посчитали в РБК, десять крупнейших производителей выплатили медикам из России 652,6 млн руб. — это на 17% меньше, чем год назад. Лидером по выплатам стала немецкая Bayer, сократившая за год такие выплаты на 31%.

Десять крупнейших по выручке зарубежных производителей лекарств сократили выплаты российским врачам почти на 16,9% в 2023 году. Такие данные приводит РБК, основываясь на отчетах компаний, которые входят в Ассоциацию международных фармацевтических производителей.

Речь идет об оплате участия специалистов здравоохранения в научных конференциях, компенсации расходов на поездки и проживание. В отчетах компаний указана общая сумма переданных специалистам здравоохранения «ценностей», а в некоторых случаях и сумма за услуги отдельным врачам, например, вознаграждение за оказанную консультацию.

В прошлом году десять крупнейших зарубежных фармкомпаний заплатили врачам в России 652,6 млн руб. (выплаты получили не менее 9,1 тыс. специалистов здравоохранения), а в 2022 году — 762,9 млн руб. (12,7 тыс. специалистов).

Больше всего российские врачи в 2023 году получили от немецкой компании Bayer — 230,6 млн руб. (336,6 млн руб. в 2022 году, -31%). Затем идет американская компания Pfizer, заплатившая специалистам из России 217,7 млн руб., что на 68,4% больше, чем в 2022 году. На третьем месте французская Servier, увеличившая выплаты на 14,9% — с 84,6 млн руб. в 2022 году до 97,2 млн руб.

«Снижение объема выплат специалистам здравоохранения стало результатом изменения нашего подхода к работе», — заявили РБК в Bayer. Компания, в частности, сфокусировала свою деятельность только на тех активностях, которые представляют «наибольшую ценность для повышения знания врачей о правильном применении» ее продуктов, в том числе на цифровых решениях.

Сильнее всего суммы выплат российским врачам снизили американская GSK (0,5 млн руб., -89%), японская Takeda (40 тыс. руб., — 99%) и датская Novo Nordisk (11 тыс. руб., -99%). Gilead Sciences вовсе не отчиталась о выплатах ни одному российскому специалисту здравоохранения.

Об изменении в работе на российском рынке в марте и апреле 2022 года сообщили ряд зарубежных фармкомпаний. Они заявили о прекращении инвестиций, рекламной деятельности и приостановке новых клинических исследований в стране, писал «ФВ». При этом часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

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