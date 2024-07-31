В Алтайском крае на 102,5% выросло производство ЛП и на 5,2% – БАД

Индекс производства пищевых продуктов, напитков и лекарственных средств в Алтайском крае вырос на 104,3% по итогам первого полугодия 2024 года (январь – июнь) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил начальник управления региона по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

При этом выпуск лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, вырос на 102,5%, в том числе за счет увеличения объемов производства препаратов на 25,9%. Кроме того, алтайские производители БАД к пище за шесть месяцев 2024 года также продемонстрировали рост объемов производства своей продукции на 5,2%.

Согласно реестру Минпромторга России по состоянию на 1 апреля 2024 года, действующие лицензии на производство лекарственных средств имели 12 организаций Алтайского края – держателей действующих регистрационных удостоверений на 26 наименований лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.

gxpnews