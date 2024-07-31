Индийские фармкомпании заинтересованы в локализации производства ЛП в России

Индийские фармкомпании, которые ввозят на российский рынок свои лекарства, заинтересованы в локализации производства своей продукции в РФ и совместных проектах в этой области. Тенденция к размещению предприятий на территории страны-партнера – естественный процесс, который присущ как индийским, так и российским компаниям, заявил вице-президент Индийского делового совета, руководитель российского представительства одной из ведущих индийских фармкомпаний Ipca Laboratories Мир Фарук.

«Нужно идти в этом направлении и локализовать производство [индийских лекарств] в России. Особенно если речь идет о фармсубстанциях, где мы очень сильны», – подчеркнул он в ходе беседы с ТАСС. Он отметил, что многие фармпроизводители Индии уже открыли свои площадки в РФ, другие пока рассматривают такую возможность. Есть и российские предприниматели, которые хотят и могут работать на индийском фармацевтическом рынке, отметил Фарук.

Он также заявил, что потенциал для этого есть. «И я думаю, что для этого пришло время, так как между нашими странами сейчас прекрасные отношения на всех уровнях. Я думаю, что взаимодействие наших стран в фармацевтике будет развиваться и дальше», – указал собеседник агентства. В 2023 году Индия была крупнейшим поставщиком лекарств в Россию (300 млн штук упаковок).

gxpnews