Иностранные препараты на российском рынке сдают позиции

Политика импортозамещения принесла свои плоды. Ассортимент локализованной в РФ продукции за первое полугодие 2024 года, по данным RNC Pharma, увеличился на 398 SKU – до 8800 позиций. Иностранцы при этом потеряли 33 позиции: их количество сократилось до 3900.

По данным RNC Pharma, за первую половину 2024 года на фармрынок поступило более 2,9 млрд упаковок лекарств, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. С января по июнь в оборот было введено почти 12,7 тысячи SKU, что на 356 позиций больше год к году.

За ассортимент на российском рынке отвечают отечественные производители (с участием зарубежных, локализовавших производство в стране). И количество товарных позиций российских компаний более чем в два раза превосходит число SKU иностранных поставщиков.

Ассортимент локализованной в РФ продукции за два квартала 2024 года увеличился на 398 SKU – до 8800 позиций. А иностранцы потеряли 33 позиции: их количество сократилось до 3900. Подействовали импортозамещающие процессы, локализация производств и «чистка» портфелей зарубежных фармкомпаний, которые прекращают поставку в Россию отдельных наименований.

Ассортимент локализованных в России фармкомпаний продолжает активно развиваться. Так, общее число выпущенных в обращение торговых марок таких компаний насчитывало 1793 позиции, это на 86 единиц больше, чем годом ранее. За год прекратились отгрузки 226 наименований.

Натуральный объем лекарственных препаратов, выпущенных локализованными в России фармкомпаниями, за первое полугодие 2024 года превысил 2 млрд упаковок. Общая натуральная динамика относительно первого-второго кварталов 2023 года, по данным аналитиков, обеспечивалась исключительно за счет роста выпуска рецептурных препаратов. За год отгрузки в упаковках по данной товарной группе выросли на 7,4%.

При этом общий объем производства готовых ЛП в России достиг максимума за последние 2,5 года – 396 млрд рублей. Динамика относительно аналогичного периода 2023 года достигла 15%.

По итогам июня 2024 года общий объем произведенной продукции вновь показывает двузначную динамику, здесь аналитики фиксируют рост в рублях на 17,3%. Всего лекарственных препаратов было отгружено на сумму 70,5 млрд рублей. Но общий уровень активности производственных компаний при этом был относительно низким, долгосрочная динамика в упаковках была отрицательной, на уровне -3,2%. Надо сказать, что за первые шесть месяцев текущего года это всего второй случай: синхронно падали натуральные объемы выпуска в марте 2024 года, но тогда это было связано с достаточно высокой базой в периоде сравнения. Всего за июнь 2024 года было отгружено порядка 321,3 млн упаковок.

gxpnews