Abbott выплатит $495 млн по делу об опасном лечебном питании для недоношенных

Суд присяжных Сент-Луиса (штат Миссури) обязал американскую Abbott Laboratories выплатить штраф и компенсацию общей суммой $495 млн по делу о причинении вреда здоровью недоношенному ребенку в результате употребления специализированного детского лечебного питания. Согласно судебному решению, именно продукт производства Abbott стал причиной развившегося энтероколита. При этом компания не предупреждала потребителей о риске возникновения такого побочного эффекта.

«Компании должны быть честными, говоря о своих продуктах – сообщая как хорошее, так и плохое. Когда существует риск в использовании детского питания для недоношенных новорожденных, у родителей есть полное право знать, какие могут быть проблемы», – считает сторона обвинения. В пользу признания Abbott виновной проголосовали 9 из 12 присяжных.

В ответ представители Abbott заявили, что категорически не согласны с вердиктом суда – решение будет обжаловано. Напомним: в октябре 2023 года Abbott объявила о прекращении продаж пробиотических детских смесей, в частности Similac Probiotic Tri-Blend, из-за того, что, по данным FDA, недоношенные дети подвергаются риску инфекции, вызванной бактериями или дрожжами.

gxpnews