Boehringer Ingelheim купит Nerio Therapeutics за $1,3 млрд

Немецкая фармкомпания Boehringer Ingelheim приобретает разработчика лекарств Nerio Therapeutics (основана Avalon Ventures) в рамках сделки стоимостью $1,3 млрд в надежде укрепить свой иммуноонкологический портфель за счет ее активов. Это в первую очередь ингибиторы PTPN2/N1 [протеин-тирозин-фосфатазы нерецепторного типа 1/2], которые показали многообещающую противоопухолевую активность.

Находящиеся на доклинической стадии ингибиторы PTPN2/N1 предназначены для усиления иммунной функции и снижения чувствительности опухолей к провоспалительным сигналам. Этот механизм способствует противоопухолевому ответу, что делает ингибиторы потенциальным прорывом в лечении рака.

«Получение прав на новые ингибиторы компании Nerio Therapeutics открывает широкую панель новых интересных возможностей для комбинированного лечения рака. Это делает нас еще на один шаг ближе к нашей цели – изменить жизнь людей, страдающих от рака», – прокомментировала сделку член совета управляющих директоров Boehringer Паола Касароса.

Хотя применяемые ныне ингибиторы контрольных точек произвели революцию в лечении рака, они помогают не всем пациентам. «Мы рады расширить линейку Boehringer Ingelheim и высоко оцениваем их стремление раскрыть весь потенциал наших соединений и их уникальный с точки зрения механики подход к борьбе с раком», – заявил соучредитель и генеральный директор Nerio Сэнфорд Мэдиган.

Ранее Boehringer Ingelheim заключила соглашение с биофармацевтической Sosei Heptares о создании препаратов нового класса для лечения всех типов шизофрении.

gxpnews