В США пациенту впервые имплантировали искусственное сердце из титана

Операция, в ходе которой орган пациента был заменен 650-граммовым устройством, проведена 9 июля и длилась 4,5 часа. В качестве цели первого клинического исследования медизделия разработчики искусственного сердца называют оценку безопасности и эффективности устройства. Такой искусственный орган планируется имплантировать пациентам с тяжелой бивентрикулярной сердечной недостаточностью (СН) или одножелудочковой СН. После того как врачи смогут убедиться в стабильности состояния участника исследования, аналогичные операции будут проведены еще четырем пациентам.

Во время первых испытаний искусственного сердца медики будут использовать устройство в качестве временной меры для поддержания жизни пациентов до появления донорского органа.

TAH, как уточняют в BiVACOR, представляет собой бивентрикулярный роторный насос для крови из титана с одной подвижной частью – ротором с магнитной левитацией, способным перекачивать кровь и заменять оба желудочка сердца. Движущаяся деталь устройства не соприкасается с другими его частями, что позволяет свести износ имплантата к минимуму. Примечательно, что при имплантации этого медизделия у реципиента отсутствует пульс. Разработчики устройства подчеркивают, что существующие импланты предлагают замену только левой стороны сердца, в то время как TAH способен заменить весь орган.

Основатель и главный технический директор BiVACOR Дэниел Тиммс уточнил, что себестоимость искусственного сердца составляет $100 тысяч, а продавать TAH компания планирует по цене $200 тысяч.

В марте 2024 года состоялась первая в мире трансплантация почки генномодифицированной свиньи живому человеку. Реципиентом стал 62-летний Рик Слэйман, у которого была диагностирована терминальная стадия поражения почек. В начале апреля пациент был выписан из Массачусетской больницы, чьи трансплантологи проводили операцию, для продолжения лечения в домашних условиях, однако в мае представители клиники сообщили о смерти Слэймана.