Закон о запрете продажи просроченных ЛП принят в третьем чтении

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон о запрете продажи медикаментов с истекшим сроком годности или с маркировкой, считывание которой не дает сведений о товаре в системе МДЛП и о его вводе в гражданский оборот. Первое чтение проходило несколько недель назад.

Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года. Изменения будут закреплены в ст. 57 и 67 закона «Об обращении лекарственных средств». Актуальность инициативы заключается в том, что на сегодняшний день в законе эти запреты конкретно не прописаны: указано только, что нельзя продавать фальсифицированные, недоброкачественные и контрафактные лекарства.

Как сообщает ТАСС, эта норма не распространяется на лекарства, произведенные до 1 июля 2020 года, а также предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, и лиц после трансплантации органов и (или) тканей.

gxpnews