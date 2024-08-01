В Республике Беларусь сняли запрет на продажу БАД вне аптек

В Республике Беларусь вступило в силу постановление Совета Министров № 489 от 10 июля 2024 года. Документом, в частности, внесены изменения в постановление № 1537 от 2 декабря 2004 года, которое определяет правила производства и оборота биологически активных добавок (БАД), и постановление № 31 от 15 января 2009 года, в котором изложены правила реализации товаров при дистанционной торговле. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Согласно принятым поправкам, теперь в стране снят запрет на продажу БАД в специализированных отделах в магазинах и на онлайн-площадках (при условии наличия у продавца торгового объекта и (или) складских помещений, в которых осуществляются продажа и (или) хранение указанной продукции). Ранее реализация такого товара была разрешена только в аптеках.

«Постановление № 489 гармонизирует требования к местам реализации БАД с аналогичными требованиями, действующими на территории Российской Федерации, устанавливая однозначную и прослеживаемую комплексную норму», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее сообщалось, что Республика Беларусь диверсифицировала закупки медицинского оборудования и изделий, а также лекарств на фоне санкций.

gxpnews