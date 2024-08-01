Мигрантам могут запретить заниматься фармацевтической деятельностью

В Госдуму внесен законопроект, который ужесточает условия нахождения в России трудовых мигрантов. Так, предлагается сузить спектр областей деятельности, в которых они могут быть заняты. В частности, это медицинская и фармацевтическая отрасли, а также работа в образовательных учреждениях. Кроме того, авторы документа считают нужным запретить им работать водителями.

Изменения вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» в целях повышения уровня защиты прав россиян, сохранения и укрепления традиционных ценностей. В пояснительной записке к проекту говорится, что для осуществления мед- и фармдеятельности гражданин РФ проходит длительное обучение и многолетнюю практику. В то же время уровень подготовки иностранных граждан зависит от учебного заведения, в котором были получены знания.

Кроме того, фактором, влияющим на качество оказания медицинских и фармакологических услуг, является правильная постановка диагноза и определение препарата, что происходит в результате общения между врачом или фармацевтом. «Многие медицинские термины существенно отличаются от бытового русского языка, на котором происходит обычное общение и тестирование иностранных граждан, въехавших на территорию Российской Федерации с целью работы», – отметили авторы документа.

Еще одним фактором, который, по их мнению, является основанием для ограничения возможности работать в медучреждении или аптеке иностранным гражданам, является «низкий уровень личной ответственности, в том числе и перед обществом, которую несет иностранный гражданин в сравнении с уровнем ответственности гражданина РФ».

Законопроект подготовлен группой депутатов от партии «Справедливая Россия – За правду» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым.

gxpnews