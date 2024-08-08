Японская Otsuka получит ЛП от фенилкетонурии после покупки американской Jnana

Otsuka Pharmaceutical планирует приобрести американскую компанию Jnana Therapeutics в рамках сделки стоимостью около $1,1 млрд. Японская компания выплатит акционерам Jnana $800 млн через свою дочернюю компанию в США Otsuka America. Jnana также получит до $325 млн в виде поэтапных платежей. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале этого года.

Otsuka планирует, что Jnana будет работать как ее дочерняя компания после приобретения. Для этого она планирует объединить ее с компанией специального назначения, созданной в рамках Otsuka America, при этом Jnana останется в качестве «выжившей» компании.

Главный актив Jnana – JNT-517, разрабатываемый для лечения фенилкетонурии, редкого наследственного метаболического расстройства, которое вызывает накопление аминокислоты под названием фенилаланин в организме. Избыток фенилаланина токсичен для нервной системы и в долгосрочном периоде вызывает в ней необратимые дегенеративные изменения. В июне разработчик сообщил о положительных основных данных исследования первой фазы, оценивавшего JNT-517 у 64 здоровых людей.

Сделка также предоставит Otsuka доступ к технологии разработки лекарств Jnana, платформе «химиопротеомики» – RAPID. Платформа успешно выявляла методы лечения различных видов рака, а также иммуноопосредованных и неврологических мишеней, при этом Jnana подписала два соглашения о разработке лекарств с Roche.

Ранее Otsuka заявила об отказе от дальнейшей работы над препаратом, предназначенным для лечения пациентов с ажитацией, связанной с деменцией и болезнью Альцгеймера, из-за неудовлетворительных результатов исследований третьей фазы.

gxpnews