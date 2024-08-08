Ассоциация аптек обратилась в правительство с предложениями о саморегулировании в фармотрасли

СРО «Ассоциация независимых аптек» направила в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо, в котором предложила оказать содействие в реализации задач по развитию института саморегулирования в сфере медицинской и фармацевтической деятельности. Такая необходимость отражена в перечне поручений президента РФ, утвержденных 29 июня 2024 года.

«При действующем законодательстве существуют объективные сложности в процессе координации работы такой отраслевой единицы, как аптека. <…> Саморегулируемая организация „Ассоциация независимых аптек“ считает важным предоставить информацию по саморегулированию в фармацевтической деятельности (аптечное направление)», – говорится в обращении.

Отмечается, что СРО помогают аптечному малому и среднему предпринимательству «ориентироваться в большом количестве законодательных актов и противоречивости отраслевого законодательства», обеспечивают необходимую «обратную связь» с государством путем представления их интересов в органах власти и организовывают необходимые коммуникации с пациентским сообществом и общественными организациями.

Авторы письма отмечают, что саморегулирование в аптечном сегменте – это добровольно взятые повышенные обязательства в отношении потребителей, качества аптечных товаров и предоставления фармацевтических услуг, развитие социальной ответственности и внедрение стандартов социально ориентированной аптеки, самообследований на предмет соблюдения требований и проведение аптечного инспектората в отношении членов СРО.

«Таким образом, СРО является инструментом защиты населения от недобросовестного предпринимательства», – говорится в документе. СРО «Ассоциация независимых аптек» готова принять участие в работе по следующим направлениям:

формирование модели саморегулирования в фармотрасли;

комплексный анализ результативности/нерезультативности системы саморегулирования;

разработка дорожной карты развития саморегулирования;

внесение изменений в действующее отраслевое законодательство в связи с развитием саморегулирования, в том числе по взаимодействию контрольно-надзорных органов и профессиональных СРО.

gxpnews