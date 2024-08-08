Голикова будет курировать разработку отечественных биомедицинских технологий

Кроме того, для достижения национальных целей Голикова будет курировать направления, касающиеся сохранения населения, укрепления здоровья, повышения благополучия людей и поддержки семьи. В зоне ответственности вице-премьера – повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, а также увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.

Совместно с другими вице-премьерами Татьяне Голиковой необходимо добиться снижения уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году. Решать задачи поручено в ходе формируемых нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», а также иных проектов и структурных элементов госпрограмм.

Ответственными исполнителями достижения национальных целей в курируемом Голиковой блоке станут Минтруд, Минздрав, Минспорт и другие ведомства.

Михаил Мишустин в мае 2024 года утвердил распределение и других обязанностей между своими заместителями. Татьяна Голикова осталась куратором сферы здравоохранения, научных исследований в области генетики и медицины, оборота лекарств и медизделий. В задачи вице-премьера входит контроль за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, федеральный санитарно-эпидемиологический надзор и госнадзор в области защиты прав потребителей. Вице-премьер продолжит контролировать государственную политику в сфере соцразвития, демографии, социального и медицинского страхования, а также пенсионного обеспечения.

Сейчас Голикова координирует разработку, реализацию и контроль трех национальных проектов – «Демография», «Здравоохранение» и «Культура», а также контролирует деятельность Минздрава, Минтруда, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Федеральной службы по труду и занятости, Фонда пенсионного и социального страхования, Федерального фонда ОМС. За Голиковой закреплено кураторство вопросов социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа.

В середине июля 2024 года на форуме «Здоровое общество» Татьяна Голикова выступила с объемным докладом о задачах и содержании 11 новых федеральных проектов – составляющих нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» на 2025–2030 годы. Основные тезисы – в обзоре Vademecum.