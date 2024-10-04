Республика Конго готова закупить российские вакцины от оспы обезьян при ухудшении ситуации

Министр международного сотрудничества и развития государственно-частного партнерства Дени-Кристель Сассу-Нгессо отметил, что во время пандемии COVID-19 Конго уже закупала российскую вакцину «Спутник», и при необходимости страна вновь обратится за помощью к России, пишет ТАСС. Вакцинация может стать необходимой мерой на фоне эпидемии, объявленной ВОЗ в соседней Демократической Республике Конго в августе 2024 года.

«Во время пандемии COVID-19 мы закупили вакцины в России, это был „Спутник“. Пока кризис с оспой обезьян не кажется настолько масштабной проблемой, как коронавирус, но нам необходимо оставаться настороже, поскольку случаи заражения регистрируют не только в Африке, но и в Европе. Если вдруг кризис продолжит ухудшаться, то Конго сможет при необходимости обратиться к России за вакцинами, как мы это уже делали в прошлом в случае с коронавирусом. И если у России есть вакцина против оспы обезьян, нет никаких причин не обратиться к вам, учитывая наши тесные отношения», – сообщил он.

Ухудшение эпидемиологической ситуации происходит с начала 2024 года, когда возбудитель mpox подвергся генетической мутации. При этом большая часть случаев заражения фиксируется последнее время на востоке страны – в лагерях для перемещенных лиц. Там практически нет условий для успешного лечения и предупреждения дальнейшей передачи вируса.