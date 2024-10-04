ВОЗ: штаммы COVID-19 продолжают циркулировать без сезонных колебаний, вакцины сохраняют эффективность

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что штаммы COVID-19, включая сублинии омикрон-варианта, продолжают циркулировать по всему миру без явных признаков сезонности. При этом наблюдается тенденция к снижению числа госпитализаций и смертей от заболевания.

Несколько вакцин против COVID-19 были обновлены с учетом циркулирующих в настоящее время подвариантов вируса JN.1 и KP.2, говорится в сообщении. Вакцины на основе мРНК и белков «используются чаще всего, хотя доступ к этим вакцинам и спрос на них низки, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода». «Эффективность вакцин против тяжелых заболеваний остается высокой и относительно стабильной в течение нескольких месяцев», – констатировали в организации.