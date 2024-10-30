FDA одобрило препарат Iterum Therapeutics для лечения инфекций мочевыводящих путей

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило пероральный антибиотик Iterum Therapeutics для лечения определенных типов бактериальных инфекций мочевыводящих путей (ИМП) у женщин. Препарат Orlynvah (сулопенем) разрешен для лечения неосложненных ИМП у пациенток, у которых ограничены возможности перорального антибактериального лечения или их нет вовсе.

По данным компании, половина всех женщин в США переносит по крайней мере одну неосложненную ИМП в течение жизни. Несмотря на одобрение нескольких антибиотиков, у некоторых пациенток при приеме лекарств могут быть ограниченные возможности из-за их побочных эффектов и роста числа устойчивых к лекарствам бактерий.

Iterum Therapeutics ожидает коммерческого запуска Orlynvah примерно в середине 2025 года. Решение американского регулятора было принято после того, как он отказался одобрить препарат в 2021 году, потребовав дополнительных данных. Впоследствии компания повторно подала заявку – после того, как поздние испытания показали, что препарат хорошо переносится.

ИМП – это распространенная бактериальная инфекция мочевого пузыря, которая в основном поражает женщин с нормальной анатомией мочевыводящих путей.

gxpnews