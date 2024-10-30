Минздрав прорабатывает вопрос бесплатного обеспечения гипертоников лекарствами

Лекарства для пациентов с повышенным давлением могут стать доступнее ‒ в Минздраве обсуждают возможность расширения бесплатного обеспечения препаратами больных, страдающих артериальной гипертензией, осложненной другими заболеваниями. Артериальная гипертензия считается социально значимым заболеванием, однако федеральная программа по борьбе с ней отсутствует. Это означает, что пациенты вынуждены обеспечивать себя лекарствами самостоятельно. В России от повышенного артериального давления страдает 32% взрослого населения. Большинство из них при этом имеют сопутствующие хронические заболевания. Как бесплатное лекобеспечение поможет справиться с одной из главных причин смертности в стране – в материале GxP News.

Высокие ставки

Лекарства от артериальной гипертензии уже не единожды просят включить в программы льготного обеспечения. Так, с просьбой расширения программы в рамках федерального проекта на группу пациентов, страдающих резистентной артериальной гипертензией с поражением функции почек, выступал Всероссийский союз пациентов (ВСП). Об этом говорится в обращении организации в Минздрав (документ есть в распоряжении редакции). Похожее предложение выдвинули и участники круглого стола в Госдуме «Артериальная гипертензия как социально значимое заболевание» 22 октября.

Как в ходе мероприятия отметил глава комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, несмотря на то что артериальная гипертензия является социально значимым заболеванием, федеральной программы по борьбе с ней нет. В то же время повышенное артериальное давление является одной из главных причин смертности среди населения. Гипертония нередко становится причиной инфарктов и инсультов, а также других заболеваний, приводящих к преждевременной смерти. По словам гендиректора Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Евгения Шляхто, 32% взрослого населения имеют повышенное артериального давления. Причем у абсолютного большинства больных (70% и выше) повышенное давление сочетается с другими заболеваниями: хроническая болезнь почек, ожирение, сахарный диабет, заболевание печени. Из-за своей распространенности гипертония в значительной степени определяет ожидаемую продолжительность жизни и смертность. По словам научного руководителя ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья им. Н. А. Семашко» Рамила Хабриева, почти все заболевания из перечня социально значимых имеют действующие целевые программы по борьбе с ними. Гипертония – исключение. При этом ранее подобная программа существовала, что позволило снизить уровень смертей от инсультов и инфарктов на 10-16%.

Академик также добавил, что, согласно исследованиям, существует корреляция между уровнем здоровья населения и тем, из каких источников финансируются лекарственные препараты. Так, чем выше доля собственных средств граждан в структуре лекарственного обеспечения, тем ниже становится общий показатель здоровья нации. Это, в частности, связано с приверженностью населения к терапии. Эти два фактора подтверждают, что программу по артериальной гипертензии необходимо расширять, полагает специалист.

Срочные меры

Минздрав в курсе проблемы. По словам замминистра здравоохранения России Сергея Глаголева, министерство сейчас прорабатывает вопрос расширения категорий людей, которые могут претендовать на бесплатные лекарства. Новые направления могут охватить пациентов с сочетанной патологией почек и артериальной гипертензией, мерцательной аритмией при сохраненной фракции выброса, а также с артериальной гипертензией вкупе с хронической сердечной недостаточностью.

На сегодняшний день в рамках федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями организовано лекарственное обеспечение пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях по перечню № 37н.

На эти цели с 2020 года предусмотрена ежегодная субсидия в размере 10,15 млрд рублей. В 2024 году – 11,52 млрд рублей. По данным Минздрава, необходимыми лекарственными препаратами в 2023 году были обеспечены более 806 тысяч пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений (96,1 %) от числа состоящих под диспансерным наблюдением и имеющих право на лекарственное обеспечение в рамках федерального проекта пациентов. Такие данные приведены в ответе Минздрава на обращение Всероссийского союза пациентов (документ есть в распоряжении редакции).

В письме говорится, что обсуждение вопроса расширения программы на гипертоников с патологией почек ведется совместно с главными внештатными специалистами-кардиологами, «в том числе с учетом необходимости выделения дополнительного финансирования». При этом, как подчеркнул Сергей Глаголев в ходе круглого стола, необходим тщательный анализ различных аспектов, в том числе экономических и фармакологических.

Отвечая на вопрос о возможности внесения изменений уже в нынешний проект бюджета, Глаголев отметил, что «он уже сверстан под тот ассортимент лекарственных препаратов и те группы пациентов, которые обозначали ранее».

В последний раз изменения в перечень обеспечиваемых федпроектом пациентов вносили в этом году. Туда добавили людей, страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка ⩽40%.

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