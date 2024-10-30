КИ инъекционной формы «Фтортиазинона» в России завершатся в 2027 году

По информации профессора Наили Зигангировой из НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, инъекционная форма инновационного препарата «Фтортиазинон» для борьбы с антибиотикорезистентностью начнет проходить клинические исследования только в 2025 году. В настоящее время препарат находится на стадии доклинических испытаний, пишет ТАСС. Ранее, со ссылкой на главу НИЦЭМ Александра Гинцбурга, ТАСС сообщал о том, что испытания подходят к концу и в 2025 году уже планируется их завершение.

Как пояснила Зигангирова, первая фаза клинических исследований, запланированная на вторую половину 2025 года, будет направлена на изучение безопасности и фармакокинетики препарата. Вторая фаза ожидается не ранее конца 2026 года. При благоприятном сценарии и одобрении Минздрава препарат может появиться в медицинских учреждениях к 2027 году.

Разработка инъекционной формы обусловлена необходимостью лечения тяжелобольных пациентов на ИВЛ, подверженных риску внутрибольничных инфекций с повышенной резистентностью к антибиотикам, которая провоцируется чрезмерным назначением и распространением устойчивых штаммов через международный туризм. В апреле текущего года Минздрав РФ зарегистрировал таблетированную форму «Фтортиазинона», не имеющего мировых аналогов. Препарат продемонстрировал высокую эффективность против антибиотикоустойчивых бактерий, включая синегнойную палочку, кишечную палочку и клебсиеллу.

gxpnews