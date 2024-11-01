В Госдуму внесен законопроект об отмене маркетинговых выплат аптечным сетям

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об ограничении маркетинговых бонусов. Они предлагают наделить правительство полномочиями по определению порядка установления совокупного размера внереализационных доходов. В выплатах, которые в некоторых случаях достигают 80%, заинтересованы прежде всего сами производители, говорят представители розничных сетей.

Чем руководствуются депутаты

Депутаты предлагают внести изменения в ст. 54 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». Инициаторы, среди которых Сергей Миронов, Олег Нилов, Федот Тумусов, считают, что это поможет бороться со злоупотреблениями в отношении поставщиков лекарственных препаратов со стороны аптечных сетей.

В пояснительной записке сказано, что «заложниками» маркетинговых договоров стали сами производители. «Фармацевтический ритейл благодаря консолидации выставляет производителю все более и более крупный счет за присутствие на полках. Другими словами, растущие за счет поглощения конкурентов сети и ассоциации диктуют производителям свои условия. В результате крупный производитель воспринимает маркетинговый договор как легкую форму шантажа, а мелкий — пока еще как единственный способ попасть на полку», — отмечено в документе.

Ранее аналогичная ситуация развивалась на продовольственном рынке и вела к бурному росту цен на продукты питания, пишут депутаты. Они указывают на то, что фармспециалисты тоже недовольны планами продаж и необходимостью навязывать товары покупателям.

Кто виноват в высоких ценах

В правительстве и Госдуме неоднократно высказывалось мнение о необходимости ограничения маркетинговых выплат от производителей как способе снижения цен на лекарства. Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев, выступая на форуме «ФармЛига: встреча лидеров», сообщил, что некоторые производители выражают недовольство их ростом. «Единичные производители ОТС-препаратов заявляют, что бонусы рознице доходят до 80%. Для компаний это уже петля на шее. Эту ситуацию, безусловно, нужно корректировать», — сказал он. Фиксацию маркетинговых бонусов со стороны государства эксперт не считает при этом хорошей идеей.

Ранее на парламентских слушаниях по теме лекарственной безопасности депутат Андрей Исаев высказывался за регулирование цен в аптеке. «Внутри цепочки производители—оптовики—аптеки мы искали, кто является образователем цены. Мы пришли к выводу, что это аптеки. Они обладают в отношении производителей неограниченными правами: навязывают мероприятия, выпускают собственные торговые наименования, имеют бонусы. Все это никак не регулируется», — сказал он. В свою очередь, депутат Евгений Нифантьев отметил, что маркетинговые бонусы имело смысл ограничивать 10—15 лет назад. «А сегодня это приведенная маржа, которая понижает цену на полке», — пояснил он.

Что думают аптеки

Бонусы — это инструмент производителей, который успешно используется для управления продажами, говорит директор головного офиса «Гармонии здоровья» Сергей Мещан. «Стандартная структура доходности аптечной сети – 2/3 — это валовая наценка, а 1/3 – это бонусы. И получается, что аптеки живут за счет производителей. Звучит смело, но является ли это проблемой? Нет, потому что никто не заинтересован в отказе от выплат – это сложившаяся модель, которая успешно работает», — объясняет он.

Аптеки не против отмены маркетинговых бонусов, полагает руководитель сети. «Если отменят бонусы, просто модель бизнеса будет другая, — говорит он. — Потребителям будет продаваться совсем не то, что сейчас, и будут другие наценки, поскольку сейчас часть наценки производитель оставляет себе и использует ее для управления продажами. В противном случае себестоимость будет ниже, а наценка выше. Будет ли от этого хуже аптекам? Нет, поскольку мы будем сами управлять своей доходностью и вернемся к модели, которая существовала 15 лет назад».

Нет таких ситуаций, что производитель несет инновационный препарат, который востребован населением, и назначает сумасшедшие бонусы, добавляет директор сети «Фарма» Александр Миронов. «Скорее, в аптечную сеть пытаются «впихнуть» 20-й цитрамон или 30-й препарат от боли в горле, и готовы отдавать всю прибыль, лишь бы получить дистрибуцию, — поясняет он. — Сверхконкуренция создается за сбыт очень распространенных позиций, которая приводит к росту стоимости этого канала сбыта».

Фото: Ринат Васбеев

Ольга Коберник

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