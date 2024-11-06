Посол Шри-Ланки обсудил сотрудничество с курганской площадкой «Биннофарм Групп»

Завод «Синтез» (входит в фармацевтическую компанию «Биннофарм Групп») с визитом посетила делегация из Шри-Ланки: Пакир Мохидин Амза – посол, временный поверенный в делах Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации, Владимир Викторович Смирнов – почетный консул Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Екатеринбурге, доктор Мохамед Рашид Ахамед Нихаж – врач-ортопед Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка.

В рамках экскурсии по одному из крупнейших фармацевтических предприятий России гостям рассказали о всех этапах производственного цикла лекарственных препаратов, показали основные производственные линии и лаборатории контроля качества продукции завода. Финалом мероприятия стало обсуждение вариантов взаимодействия и международного сотрудничества в области фармацевтики.

Борис Жоров, исполнительный директор ПАО «Синтез»: «„Биннофарм Групп“, частью которой является завод „Синтез“, выстраивает крепкие и долгосрочные отношения с зарубежными партнерами, активно выходит на международные рынки. За время визита стало понятно, что у нас очень много точек соприкосновения, и вполне возможно, что Шри-Ланка станет еще одним партнером для „Биннофарм Групп“».

Пакир Мохидин Амза, посол, временный поверенный в делах Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации: «Это большая честь посетить сразу несколько крупных предприятий Кургана. Завод „Синтез“, который выпускает широкую линейку медицинских препаратов не только на российский, но и на зарубежные рынки, является потенциально интересным партнером для нас. Мы рассматриваем разные варианты сотрудничества: закупку медицинских препаратов в Кургане, возможность создания совместного производства, а также возможность использовать Шри-Ланку как хаб для выхода на рынки соседних стран, соседнего региона».

gxpnews