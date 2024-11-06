Ozempic снижает вес, но не расходы на лечение

Похоже, что оправдание высоких цен на препараты от ожирения тем, что в дальнейшем система здравоохранения не будет нести огромных затрат на лечение болезней, вызванных лишним весом, не работает. Это следует из анализа данных страховой системы США.

Такие препараты, как Wegovy, помогают худеть, но не сократить расходы на лечение, утверждается в материале Reutres, основанном на данных анализа расходов на медицинское страхование в США.

Годовая стоимость лечения пациентов с ожирением в США через два года после начала использования Wegovy производства Novo Nordisk или аналогичных препаратов в среднем составила $18 507. Это на 46% больше, чем $12 695 (средняя годовая стоимость медицинских услуг до приема лекарств). Расходы же на пациентов с аналогичными диагнозами, не принимавших эти препараты, за тот же период выросли лишь на 14%.

За два года анализа не было выявлено «снижения частоты медицинских событий, связанных с ожирением», таких как сердечные приступы, инсульты и диабет второго типа, а также использования рецептурных препаратов для лечения гипертонии и высокого уровня холестерина, по сравнению с контрольной группой.

Prime Therapeutics, занимающаяся интеграцией фармпрограмм с медицинским обслуживанием, изучила данные по аптечным и медицинским претензиям 3046 человек. Все они получили рецепты на препараты GLP-1 в период с января по декабрь 2021 года и имели или ожирение, или индекс массы тела 30 или выше. 46% пациентов принимали Ozempic или Wegovy от Novo Nordisk. Остальные ‒ старые препараты того же Novo Nordisk: Saxenda или Victoza, Rybelsus, оральную версию семаглутида, или Trulicity (дулаглутид) от Eli Lilly. Долгосрочное использование новых препаратов GLP-1 компании Eli Lilly (Mounjaro и Zepbound ‒ оба тирзепатида, которые появились на рынке уже после начала проекта) в исследование не попало. Средний возраст участвующих пациентов составил 46 лет, 81% были женщинами.

Работодатели и страховщики тратили дополнительно $11 200 на каждого пациента, принимающего препарат ГПП-1 для лечения ожирения в течение первых двух лет терапии. Эта цена не учитывает все скидки: только те, что давал производитель.

Исследование показало, что только один из четырех пациентов, которым для снижения веса были прописаны Wegovy или Ozempic, продолжал принимать эти лекарства два года спустя. При этом лечение ожирения не привело к снижению других медицинских расходов, а это значит, что ожидаемого возврата инвестиций не происходит.

Среди пациентов, принимающих препараты на основе GLP-1, основная часть роста расходов пришлась на рецептурные препараты, но выросли и медицинские расходы.

Novo Nordisk и ее конкурент Eli Lilly, производящий Zepbound ‒ препарат для снижения веса на основе GLP-1, получили миллиарды долларов прибыли с тех пор, как их новые препараты появились на рынке США. При этом воспользоваться ими смогла лишь малая часть из примерно 100 млн пациентов с ожирением.

Фармкомпании утверждают, что использование их препаратов принесет системе здравоохранения значительную экономию за счет снижения или исчезновения многих проблем, связанных с избыточным весом.

Тем не менее многие работодатели США и государственные служащие здравоохранения по-прежнему опасаются добавлять покрытие на эти высокоэффективные, но дорогие лекарства из-за значительных первоначальных инвестиций и неопределенности относительно будущей экономии. Но некоторые аналитики утверждают, что в следующем десятилетии объем рынка препаратов для снижения веса может достичь $150 млрд в год.

Авторы исследования отмечают, что анализируемых данных может быть недостаточно и имеет смысл посмотреть на данные спустя три года после начала использования препаратов в США. Однако, если и через год данные подтвердятся, это может стать переломным моментом для использования таких препаратов.

gxpnews