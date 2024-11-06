Британия выделит £520 млн на развитие биофармацевтического производства в рамках нового бюджета
Великобритания запускает Фонд инновационного производства в области биотехнологий (LSIMF) с бюджетом в £520 млн, чтобы усилить производственные мощности в секторе биофармацевтики и обеспечить устойчивость к будущим кризисам здравоохранения. Новый механизм финансирования, представленный канцлером Рэйчел Ривз в рамках бюджета Лейбористской партии, поддержит инвестиции в производство лекарств и медицинские технологии.
Канцлер казначейства Рэйчел Ривз объявила о запуске Фонда инновационного производства в области биотехнологий (Life Sciences Innovative Manufacturing Fund, LSIMF), через который правительство выделит до 520 миллионов фунтов стерлингов (около $675 млн) в виде капитальных грантов на развитие производства лекарств и медицинских технологий.
Согласно пресс-релизу, LSIMF повысит устойчивость Великобритании к будущим кризисам в области здравоохранения и позволит использовать давние достижения страны в сфере биотехнологий. Целью программы является улучшение доступа к лекарственным препаратам и медицинским продуктам как для сценариев пандемии, так и в обычное время. Претендовать на грант смогут проекты стоимостью не менее £8 млн.
Кроме того, новый бюджет включает дополнительные средства для Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), Национального института исследований в области здравоохранения, а также значительные инвестиции в научные исследования и разработки.
«Несмотря на текущую фискальную ситуацию, этот бюджет ясно показывает, что правительство рассматривает сектор наук о жизни как ключевой элемент своей стратегии роста», – отметил Ричард Торбетт, исполнительный директор Ассоциации британской фармацевтической промышленности (ABPI).
gxpnews