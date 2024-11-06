Британия выделит £520 млн на развитие биофармацевтического производства в рамках нового бюджета

Великобритания запускает Фонд инновационного производства в области биотехнологий (LSIMF) с бюджетом в £520 млн, чтобы усилить производственные мощности в секторе биофармацевтики и обеспечить устойчивость к будущим кризисам здравоохранения. Новый механизм финансирования, представленный канцлером Рэйчел Ривз в рамках бюджета Лейбористской партии, поддержит инвестиции в производство лекарств и медицинские технологии.

Канцлер казначейства Рэйчел Ривз объявила о запуске Фонда инновационного производства в области биотехнологий (Life Sciences Innovative Manufacturing Fund, LSIMF), через который правительство выделит до 520 миллионов фунтов стерлингов (около $675 млн) в виде капитальных грантов на развитие производства лекарств и медицинских технологий.