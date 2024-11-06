Продажи первого ЛП против неалкогольного стеатогепатита превзошли ожидания

Madrigal Pharmaceuticals отчиталась о продажах препарата Rezdiffra для лечения жировой болезни печени, известной как неалкогольный стеатогепатит. Компания заработала $62 млн за второй квартал 2024 года, что значительно выше ожиданий аналитиков. Рост продаж связывают с активным расширением страхового покрытия и растущей поддержкой врачей, что помогло компании обойти предсказанные «неровности» при запуске. Компания также ожидает запуск в Европе во второй половине 2025 года.

Продажи Rezdiffra превзошли как консенсус-прогноз в $34 млн, так и оптимистичный прогноз Evercore ISI в $45 млн, вызвав 16%-ный рост акций компании на фоне позитивной реакции инвесторов. В отчете компания отметила достижение ключевой цели – охват 80% страхового рынка на квартал раньше запланированного, что значительно упростило доступ к препарату для пациентов.

К концу квартала Madrigal расширила число пациентов, принимающих Rezdiffra, до 6800, тогда как в начале периода их было около 2000. «Сейчас прошло шесть месяцев с момента запуска, и отзывы, которые мы слышим от врачей, продолжают быть очень позитивными», – сказал генеральный директор Madrigal Билл Сиболд на телефонной конференции. Он подчеркнул, что врачам стало проще назначать препарат благодаря улучшенному доступу и новым механизмам поддержки со стороны компании.

В ходе телефонной конференции руководство Madrigal предположило, что консенсус-прогноз аналитиков по продажам Rezdiffra в 2025 году составляет $410 млн. Evercore планирует продажи в размере $565 млн. Дополнительно компания удвоила работу на целевом врачебном рынке: 40% целевых специалистов выписали рецепты на Rezdiffra по сравнению с 20% в предыдущем квартале. Компания также фиксирует рост количества рецептов на одного врача, что свидетельствует о высоком доверии к препарату.

Метаболически ассоциированная жировая болезнь печени (МАЖБП) – это распространенное хроническое заболевание, характеризующееся повышенной аккумуляцией жира в печени, в основе которого лежит дисфункция обмена веществ.

gxpnews