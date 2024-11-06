ФАС: с начала 2024 года 653 цены на ЛП снижены в среднем на 19%

С января 2024 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снизила цены на 653 наименования лекарств в среднем на 19%, сообщает пресс-служба ведомства. Это стало возможным благодаря экономическому анализу, который позволяет привести цены в соответствие с требованиями регулирования.

ФАС добилась снижения цен на основе двух ключевых условий:

цены не должны превышать уровень в референтных странах,

стоимость дженериков должна быть ниже, чем у оригинальных препаратов.

«Всего за указанный период ФАС согласовала 6401 предельную отпускную цену производителей на лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших», – говорится в сообщении.

Ранее ФАС признала российские компании «Аксельфарм» и «Акрихин» нарушившими закон о защите конкуренции из-за вывода на рынок дженериков до момента истечения защиты на референтные лекарства.

gxpnews