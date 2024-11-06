Центр лекобеспечения закупит Трикафту почти на 18 млрд рублей

Дозировка веществ, которые содержит препарат, в закупке на 1,8 млрд рублей должна составлять 37,5, 25 и 50 мг соответственно, в остальных случаях – 75, 50 и 100 мг.

Препарат Трикафта зарегистрирован в России американской компанией Vertex Pharmaceuticals в июне 2023 года. Лекарство с 2021 года закупалось фондом «Круг добра» как незарегистрированное.

В апреле 2024 года фонд «Круг добра» сообщил о планах закупать с 2025 года Трикафту в форме гранул для детей в возрасте от 2 до 5 лет. Сейчас препарат доступен только в форме таблеток и для пациентов старше шести лет. По данным представителей госфонда, «Круг добра» в марте 2024 года получил от Vertex Pharmaceuticals официальное подтверждение о готовности поставлять препарат Трикафта в форме гранул в Россию.

В сентябре стало известно, что Минздрав разместил 18 тендеров на закупку препаратов для терапии туберкулеза, ВИЧ-инфекции и орфанных заболеваний. Начальная максимальная цена всех контрактов составляла 5,176 млрд рублей. В числе закупаемых препаратов – тедуглутид, селуметиниб, асфотаза альфа, предназначенные для лечения детей с жизнеугрожающими заболеваниями, и другие.